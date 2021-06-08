الإرهابى الغامض.. محطات فى حياة زعيم بوكوحرام بعد وفاته

أعلن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلّحة أبو بكر الشكوي، قائلا في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء، إن الشكوي فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين.

وفي الوقت الذي تعلن فيه كل مرة خبر وفاة أبو بكر الشكوي كل عدة أشهر، فإن جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية لم يؤكدان مقتل الشكوي.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن أبو بكر الشكوي.

- لم يعرف له تاريخ ميلاد حتى الآن، إلا أنه من المرجح أنه ولد في فترة تمتد من عام 1965 إلى عام 1975 في قرية شيكو الواقعة في ولاية يوبي قرب الحدود بين نيجيريا والنيجر.

- درس أبو بكر شكوي الفقه الإسلامي في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

- تعرف شكوي على مؤسس مجموعة بوكو حرام الداعية محمد يوسف، وبعد أن أعدمت الشرطة النيجيرية الأخير عام 2009، حل محله أبو بكر شكوي على رأس المجموعة.



- خلال الفترة من عام 2010 إلى 2013 ركزت المجوعة تحت قيادة أبو بكر على تنفيذ عملياتها الإرهابية على الكنائس قبل استهداف بعض المنشئات العسكرية النيجيرية.

- سعى شكوي في عام 2014 إلى توسيع دائرة المناطق التي تسيطر عليها المجوعة في ولاية بورنو.

- تورط شكوي في ارتكاب جرائم فظيعة بحق السكان لعل أبرزها عمليات اختطاف تلميذات بالعشرات والمئات.

- رغم إعلانه الولاء لأبي بكر البغدادي مؤسس تنظيم داعش في عام 2015، فإن العلاقات ساءت بسرعة بين الطرفين لعدة أسباب.

- نفذ شكوي عدة عمليات اغتيال بحق أعضاء من تنظيم داعش.

- بعد أن انتزع تنظيم داعش زعامة مجموعة بوكو حرام من بين يدي أبي بكر شكوى، انشقت المجموعة إلى فصيلين أحد هذه الفصائل يقوده أبو مصعب البرناوي نجل الداعية محمد يوسف مؤسس المجموعة، وأصبح هذا الفصيل شيئا فشيئا تابعا لتنظيم داعش وممثلها في إفريقيا الغربية.

- حينما انشقت الحركة إلى قسمين قاد الشكوي فصيل إلا أنه خسر كثيرا من المواقع التي كانت لديه من قبل وأصبح نشاطه شبه محصور في غابات "سمبيسا".