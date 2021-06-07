الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشهد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ  مطروح، الاثنين، التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجميع مجالس ومراكز مدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف ومرفق الأسعاف وقطاع الكهرباء.

جاء ذلك بحضور العميد محمد عبد المالك والعميد على عبد المنصف والعميد حازم أبو الوفا والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد للمحافظة  ورؤساء المدن ومديرى الأجهزة التنفيذية  بمطروح.

وأشار محافظ مطروح فى كلمته إلي أهمية التدريب العملى لتنمية المهارات ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والكوارث الطارئة مع تحقيق التأمين للأهداف والمنشآت  الحيوية والاستجابة السريعة والتحرك الفوري، تقديرًا للمسؤولية وحفاظًا على ثروات الوطن والأرواح والممتلكات. 

وأكد أن المؤسسات القوية هى القادرة على أن يكون لديها رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة، والعمل على الحد من الخسائر أمام أى أزمات   أو طوارئ قد تتعرض لها خاصة أن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم القضايا والتحديات المفاجئة والطارئة، لافتًا إلى أن يأتى ذلك من خلال الإعداد والتخطيط الجيد مع جاهزية المعدات والمركبات.
 

وعلى هامش  برنامج  التدريب العملى، تم عرض أفلام عن مطروح وشهداء القوات المسلحة بالمحافظة، إضافة إلي تكريم عدد من أسر شهداء بالإضافة إلي  تبادل الدروع.

كما شهد محافظ مطروح طابور اصطفاف للمعدات الفنية والهندسية والمركبات لجميع الجهات المشاركة بمنطقة الرميلة شرق مرسى مطروح، إضافة إلي عرض الموسيقي العسكرية لطلبة المدارس واستعراض الفروسية بالخيول لفرسان مطروح وعروض ألعاب القوى والكاراتيه والجمباز التى لاقت إشادة الحضور.

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
محافظ مطروح مطروح التدريب العملي المشترك الأجهزة التنفيذية مواجهه الأزمات

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