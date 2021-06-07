دراسة لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بكوم أبو راضي ببني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف وفدًا من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

تأتي تلك اللقاءات المتكررة ضمن الجهود المتواصلة بين الجانبين لتنفيذ خطوات عملية لدعم سبل التعاون المثمر في مجال تنفيذ ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية كخطوة تنموية نوعية في إطار تنفيذ الإستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة ، والتي تأتي وتتسق مع توجهات الدولة في الوقت الراهنة والتنموية المستقبلية

خلال اللقاء، تم بحث ومناقشة مشروع ومسودة برتوكول التعاون بين المحافظة والأطراف المعنية بتنفيذ المشروع، حيث تضمنت المسودة التعاون الثلاثي بين المحافظة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل والشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة بوزارة التموين، وذلك في مجال إعداد دراسة اقتصادية شاملة لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مساحة 95 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى.

تضمنت مهام واختصاصات كل طرف من أطراف البروتوكول فيما يتعلق بالشكل القانوني للتعاقد ، وإعداد الدراسات الفنية والجوانب التمويلية والأعمال الإنشائية والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة ومتابعة سير إجراءات الحصول على موافقة رئاسة الوزراء بناء على طلب وزارة النقل في هذا الجانب

وتم الاتفاق على بعض التعديلات والإضافات النوعية التي تدعم سبل التعاون وتعظم من نتائج البروتوكول ، وسرعة الإجراءات اللازمة لخروج بنود البروتوكول لحيز التنفيذ ، بجانب الاتفاق على آلية توقيع البروتوكول في القريب العاجل ، خاصة وأن المشروع له أهمية كبيرة في مجال الدفع بالجهود التنموية المتنوعة

وأكد المحافظ أن الدولة تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن بني سويف تسعي لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لاسيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار السنوات السبع الماضية.

حضر اللقاء الدكتور شريف مبروك، رئيس الإدارة المركزية للمواني الجافة بالهيئة، والدكتور ياسرتوفيق رئيس قطاع التخزين والاستلام بالشركة القابضة،الدكتور خالد حافظ مدير عام الاستثمار بالهيئة للمواني الجافة،المهندس عامر عنتر مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة المواني،الأستاذ طارق عبد العال مدير الخدمات اللوجستي بالصوامع، بحضور المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية، وشريف حنفي، مسؤول المشروعات بمكتب الاستثمار، الدكتور علاء سعيد مديرالوحدة الاقتصادية، بديوان عام المحافظة.