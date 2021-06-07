ضبط مختل عقليًا اعتدى بـ«مطواة» على أمن سنترال المحلة

ألقت أجهزة الأمن بالغربية، الأثنين، القبض على مختل عقلي، لقيامه بالاعتداء على أحد أفراد أمن وموظفي خدمة العملاء بسنترال المحلة 2 بدائرة قسم أول المحلة.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص في حالة هياج شديد، يهذي بعبارات غير مفهومة، بالتعدي على شخصين داخل سنترال المحله 2.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين قيام مختل عقليا بالتعدي بالضرب والسب على أحد أفراد أمن سنترال المحلة 2، حيث أصيب بحالة هياج وفجأة تعدى على أحد موظفي خدمة العملاء ويدعي "حازم.خ" وقام بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسة، محدثًا جروح قطعية في يد موظف خدمة العملاء ، وتم السيطرة عليه وضبطه.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.