الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رفع 90 طن مخلفات بطوخ الخيل وإزالة الإشغالات بشوارع المنيا (صور)

حملات رفع مخلفات
حملات رفع مخلفات وتجميل بالمنيا

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بقرى وأحياء المنيا لتوفير جو صحى ورؤية جيدة للمواطنين من خلال تجميل مداخل القرى والمدينة مع متابعات مستمرة بحملات النظافة وكذلك رفع الاشغالات من الشوارع التى تعيق حركة المواطنين والمركبات وتمثل تعدي غير قانونى على حرم الطريق.

وقال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا، تم اليوم تجميل أحد مداخل قرية دماريس بالطريق المؤدى من وإلى القرية باتجاه جامعة المنيا مرورًا بمطاحن المنيا حيث تم طلاء المدخل من على الجانبين وتم تجميله بألوان علم مصر.

كما ترأس رضا علي خلف، سكرتير الوحدة المحلية لقرية البرجاية حملة لرفع الإشغالات والنظافة من شوارع القرية التى تعيق حركة المواطنين وتؤدي إلى الازدحام المروري، فضلاً عن حرم الطريق والأرصفة الجانبية حيث تم إزالة الاشغالات من على جانبى الطريق ورفع جميع التراكمات والتي بلغت 30 طن مخلفات. 

أضاف رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل أنه تم اليوم تمشيط الطريق الصحراوي الغربى ورفع الرمال من على جانبيه الطريق مع استمرار أعمال التجميل لمداخل القري والاحياء وذلك باستكمال زراعة الأحواض الجانبية ودهان الأسوار الحديدية بالمدخل، فضلاً عن رش المسطحات الخضراء بالماء مع استمرار أعمال النظافة بالقرية والتوابع.

كما واصل حي وسط وشمال المدينة أعمال النظافة اليوم حيث تم رفع 60 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها للمقالب الوسيجة ومن ثم للظهير الصحراوي، لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة للمواطنين خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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المنيا رفع مخلفات العميد محمد صلاح تجميل مداخل القري قرية طوخ الخيل

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