الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

زراعة صمام أورطي لمُسِن بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

الطاقم الطبي
الطاقم الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الاثنين، نجاح عملية جديدة لزراعة صمام أورطي نسيجي عن طريق قسطرة التافي (TAVI)، لمُسِن عمره 73 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد.

أشارت الهيئة إلى أن تقنية (التافي) هي أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم في عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطي، والتي تعني استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر، وذلك عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية كالتدخل الجراحي في جراحات القلب المفتوح.

أضافت أنه تم إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمريض عن طريق تقنية التافي، حيث كان يعاني من ضيق حرج في الصمام الأورطي شديد التكلس، إضافة إلى صعوبة شديدة في التنفس مع أقل مجهود، وتكمن صعوبة الحالة في الوضع التشريحي الأفقي لجذع الشريان الأورطي، والذي أدى إلى صعوبة التعامل مع الحالة جراحيًا وعدم اللجوء إلى الجراحات التقليدية، واستبدالها بتقنية التافي حفاظًا على حياة المريض.

وتابعت الهيئة: أنه تمت إجراء العملية للمريض بنجاح على يد فريق من أمهر أطباء وأساتذة القلب والصدر والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي بورسعيد، والذي يضم أ.د. طارق رشيد أستاذ القلب والقسطرة ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمستشفى، أ.د. أمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر، أ.د. ياسر صادق استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية، أ.د. أحمد شبل استشاري القلب، أ.د. محمد لبيب استشاري جراحة الأوعية الدموية، وأخصائيين علاج أمراض القلب د. معتز سلامة، د. مصطفى رفعت، د. محمد عطا، واستشاري التخدير أ.د. أحمد عبدالرؤوف، وبمعاونة فريق من أكفء الأطقم الفنية للتمريض والأشعة بالمستشفى.

واستكملت الهيئة، أن مستشفى النصر التخصصي التابعة لها ببورسعيد أجرت عملية زراعة الصمام الأورطي للمريض باستخدام تقنية (التافي) وهي من جراحات القلب المعقدة، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط لاغير، حيث أنه من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأنه تتجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات في مستشفيات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها الـ 500 ألف جنيه.
 
وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن عملية التافي تعد من العمليات فائقة الدقة التي يحتاج إجراؤها إلى خبراء في مجال القساطر القلبية، لافتة إلى ما تضمه مستشفى النصر التخصصي التابعة لها ببورسعيد من عناصر طبية متميزة وأطقم طبية ماهرة وتقنيات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى بوحدة قسطرة القلب في المستشفى، والتي أصبحت تُحاكي أكبر وحدات القلب العالمية بشهادة الخبراء العالميين المتخصصين.

أعلنت الرعاية نجاح صمام قسطرة

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