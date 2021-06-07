الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة مطروح تشارك فى مؤتمر الجامعات العربية ودورها في مواجهة الجائحة

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

شارك الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الإثنين، في فعاليات المؤتمر العلمى الدولي بعنوان "الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا"، الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة، في الفترة من 7 حتى 8 يونيو الجاري، وذلك عبر برنامج "زووم".

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود البحثية التي تم عرضها خلال المؤتمر، حيث تم عرض أوراق بحثية مختارة من علماء عرب من 18 دولة عربية موزعة على ثلاث مجالات مختلفة هي الوقاية، والانتظار، والعلاج.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تجربة مصر في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت الإجراءات الازمة؛ لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وكافة المشاركين في العملية الامتحانية.

وأوضح الدكتور عمرو عزت، أن المؤتمر يشارك به أكثر من 600 باحث، وتميزت الأبحاث بالرصانة العلمية، مؤكدًا أن الجائحة خلقت حالة من الانطلاق فى مجال العلوم والنشر الدولي، حيث سجلت خلال عام 2020 أكثر من 200 ألف ورقة بحثية حول الجائحة على قاعدة بيانات “دايمنشن”، وحصلت مصر على المركز الأول عربيًا وأفريقيًا، وشاركت سبع جامعات مصرية فى الأبحاث السريرية للجائحة.

مطروح جامعة مطروح جائحة كورونا تحديات جائحة كورونا المؤتمر العلمي الدولي

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