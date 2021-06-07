الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصور بورسعيدي يتوج بالمركز الثالث في مسابقة الاتحاد الأوروبي (صور)

محمد كمال
محمد كمال

حصل المصور البورسعيدي محمد كمال على المركز الثالث في مسابقة الاتحاد الأوروبي في نسختها الـ 13 بعد مشاركته بصور في المسابقة التي حملت عنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها".

وقال كمال، لـ"الدستور" إنه حصل علي المركز بصورة بعنوان "توت عنخ أمون الملك الذهبي عبر العصور"، مؤكدًا أن الجائزة تعد توثيقاً للحضارة المصرية الخالدة، لافتًا إلى أنه كان حريصًا علي المشاركة بصورة توثق الحضارة والتاريخ العريق لمصر، مشددًا على أن الحفل وتوزيع الجوائز بمقر المتحف القومي الحضارة المصرية يحكي مستقبل مصر ورؤيتها.

وأكد أنه شارك في المسابقة علي مدار الأعوام الماضية، وحقق المركز الأول والرابع، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر لدعم الفنانين والمبدعين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في المسابقة 642 مصورًا من خلال أكثر من 1600 صورة، وتهدف المسابقة إلى إلقاء الضوء على مشروعات الدولة حديثًا، وكذلك المشروعات القديمة التي يُعاد تطويرها وتوظف في الحاضر.

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حصل الملك توت عنخ آمون الاتحاد الاوروبي صاحب صورة

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