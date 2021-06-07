انطلاق فعاليات التدريب المشترك «طويق ــ 2» بالمملكة العربية السعودية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "طويق ـ٢" الذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

يأتى التدريب "طويق ـ ٢" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط.

التدريب المشترك «طويق ــ 2» بالمملكة العربية السعودية