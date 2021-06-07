الإثنين 07 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

طبيب للمواطنين: لا تنخدعوا بانخفاض إصابات كورونا والتزموا بتدابير الوقاية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور محمد علام، طبيب عزل النجيلة سابقا، إنه بإمكانك ممارسة حياتك بشكل طبيعي لكن مع شرط ارتداء الكمامة بشكل جيد، ناصحا المواطنين بعدم الانخداع بقلة أعداد المصابين هذه الأيام.

وأضاف علام خلال منشور له عبر صفحته على فيس بوك، إنه بالنسبة للمطاعم والكافيهات والقهاوى يجب أن يكون الجلوس بهم في مكان مفتوح منعا للإصابة وترك مسافة بين كل ترابيزة وأخرى لا تقل عن متر.

أما بالنسبة للخروج في المنتزهات والكورنيش والأماكن المفتوحة فيجب الحفاظ على ارتداء الكمامة طوال الوقت، وفي الصالات الرياضية يجب التركيز على اختيار الوقت بحيث تصبح الحياة به ليست زحمة، كما يجب الحرص على اختيار مكان معقم جيدا.

أما بالنسبة للمحال والمولات، فيجب ارتداء الكمامات وعدم دخول محلات متكدسة، وبخصوص السينما والمسارح يجب التأكد من إجراءات التعقيم وارتداء الكمامة بشكل جيد وترك مسافة بين كل كرسي وآخر مسافة جيدة.

ونصح علام المواطنين بالابتعاد عن السهرات والاحتفالات هذه الأوقات حفاظا على صحة الجميع، قائلل: "افراح واعياد ميلاد وعزاء الالتزام بالكمامه وبلاش تصافح واحضان وقبلات وتكون فى مكان مفتوح ، اما اقامه المناسبات دى داخل البيوت او مكان مقفول خطر جدا جدا جدا".

وحرص “علام” على توجيه النصيحة لجميع المواطنين الحرص على حياتهم وعدم تعريض أهلهم من كبار السن إلى الخطر الشديد الذي قد يودي بحياتهم في اي لحظة، ناصحا المواطنين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفا من زيادة الاعداد في الصيف .

جدير بالذكر أن أعداد المصابين بكورونا أصبحت منخفضة مقارنة بالفترة الماضية، أي أن الاعداد في تناقص، وهذا ما جعل الأطباء يحذرون مرارا وتكرارا من عدم ارتداء الكمامة أو العيش دون اتباع الإجراءات الاحترازية والتي ابسطها التعقيم وارتداء الكمامة.

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