مصرع شابين في تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية في الهرم

لقى شابان مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارة نقل مقطورة، خلال ركوبهما دراجة بخارية، بشارع ترعة المنصورية في الهرم، بمحافظة الجيزة، منذ قليل اليوم الإثنين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ومصرع شخصين، بشارع ترعة المنصورية، في كفر الجبل بالهرم.

- تفاصيل الواقعة

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة نقل مقطورة، صدمت شابين يستقلان دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

- عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.