متدربو البرنامج الرئاسي بالمنيا يواصلون متابعة مشروعات حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، يواصلون البرنامج التدريبي الخاص بهم داخل المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ.

وأشاد المحافظ بالبرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية الرئيس للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار ، لافتا أن التدريب يأتي في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني.

وفي إطار البرنامج التدريبي، شارك نائب المحافظ، متدربي البرنامج الرئاسي في رفع احداثيات مشروعات حياة كريمة بقرية المداور بمركز مغاغة ، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا أنه تم وضع برنامج خاص للمتدربين ، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل الإدارات والقطاعات المختلفة وكذلك الوحدات المحلية المختلفة ، كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي

كان محافظ المنيا قد استقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم داخل المحافظة.

وأكد محافظ المنيا حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في ربوع الوطن حيث تحظى المحافظة بنصيب كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات.

استعرض المحافظ، خلال اللقاء عددًا من مقومات المحافظة، حيث أكد أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيًا وصناعيًا وسياحيًا ويجري على أرضها تنفيذ العديد من المشرعات القومية الكبرى مثل مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف فدان بغرب غرب المنيا وانشاء محور سمالوط الحر على النيل وكذلك مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري حيث تحظي المحافظة باهتمام كبير من خلال تطوير 192 قرية بخمسة مراكز مدرجة في المبادرة.

متدربي البرنامج الرئاسي بالمنيا

متدربي البرنامج الرئاسي بالمنيا

متدربي البرنامج الرئاسي بالمنيا

متدربي البرنامج الرئاسي بالمنيا