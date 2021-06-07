ربطوه في شجرة.. أهالي أوسيم يضبطون لصا حاول سرقة «توكتوك»

قام أهالي منطقة برطس، التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بضبط لص أثناء محاولته سرقة «توكتوك» من أمام منزل مالكه، وتمكن الأهالي من ضبطه قبل تنفيذ السرقة وقاموا بتقييد المتهم بالأحبال وربطه في إحدى الأشجار الموجودة في المنطقة وتعدوا عليه بالضرب حتى حضرت الشرطة وفكت وثاقه وألقت القبض عليه وعلى بعض المتهمين بتعذيبه.

- رواد مواقع التواصل يتداولوون مقطعا بالواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، حمل عنوان «حسبي الله ونعم الوكيل حرامي توكتوك من برطس» ويظهر احتشاد عدد كبير من المواطنين، فيما يمسك عدد منهم مراهقا، يتهمونه بسرقة توكتوك من أمام منزل أحد المواطنين وموجهين إليه السباب ليرد قائلًا: «والله أول مرة أعملها».

كما يظهر الفيديو تقييد المراهق المتهم بسرقة «التوكتوك» بالأحبال من يديه، ثم ربطه في إحدى الأشجار الموجودة في المنطقة، حيث رد الشاب قائلًا: «والله اول مرة أعملها».

ورغم محاولات المراهق المتهم بالسرقة واستغاثاته لفك تقييده إلا أن الأهالي أصروا على معاقبته، حيث قاموا بتسليم لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.