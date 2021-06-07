الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارين بباكستان إلى 137 قتيلا ومصابا

حادث قطار باكستان
حادث قطار باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في منطقة "كهوتكي" بإقليم "السند" جنوب باكستان إلى 37 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

وأعلنت الشرطة ومسئولي الإغاثة في باكستان ، وفق ما أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية ، أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مازالت جارية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، أكدت مصادر أن أربعة من موظفي السكك الحديدية سقطوا ضمن ضحايا هذا الحادث.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيق شامل في حادث تصادم القطارين في إقليم "السند".

وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، فيما تم الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في جهود الإنقاذ كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لرفع العربات بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر لنقل المصابين.

وفي سياق متصل .. أمر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بإجراء تحقيق شامل في حادث تصادم قطارين في منطقة كهوتكي بإقليم السند جنوب باكستان، والذي أسفر عن مصرع 36 شخصا على الأقل وإصابة 64 آخرين.

وأعرب خان- في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين- عن صدمته إزاء وقوع الحادث، وأمر وزير السكك الحديدية، عزام سواتي، بالتوجه إلى موقع الحادث، والتأكد من تقديم المساعدة الطبية للجرحى.

وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، فيما تم الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لرفع العربات، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر لنقل المصابين.

وعلى صعيد متصل، قال مسئول في السكك الحديد الباكستانية- وفق ما أوردته صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية- إن القطار القادم من كراتشي خرج عن مساره قرب منطقة داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر كان قادما من الاتجاه المعاكس.. متوقعا ارتفاع عدد الضحايا حيث لا تزال هناك مقصورات قطارات لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليها.

اسلام اباد باكستان ضحايا حادث حادث قطار

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