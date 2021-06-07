بكين وجاكرتا تتعهدان بخطة مشتركة لإنتاج لقاحات «كورونا»

ذكرت صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الإثنين، أن بكين تخطط لإنتاج لقاحات "كوفيد-19" بشكل مشترك مع إندونيسيا بجانب التشجيع على إجراء المزيد من تجارب اللقاحات الصينية هناك حيث تسعى جاكرتا إلى تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره.

ونقلت الصحيفة قول وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اجتماعه مؤخرا مع المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي لوهوت بنسار بانجايتان، إن الصين ستعمل على تعميق تعاونها مع إندونيسيا بشأن فيروس كورونا.

وأوضح أن الدعم سيشمل بناء مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات في إندونيسيا فضلا عن تشجيع المزيد من مصنعي اللقاحات الصينيين على إجراء تجارب إكلينيكية في البلاد.

وأكد وزير الخارجية الصيني أنه سيتم العمل على توسيع إمكانية الوصول إلى اللقاح والقدرة على تحمل تكاليفه.

إصابات كورونا على مستوى العالم

تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.