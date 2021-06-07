الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2022 إصابة جديدة و67 وفاة بكورونا في اليابان

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

سجلت اليابان 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 763 ألفا و238 حالة.

وذكرت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 ألفا و598 حالة بينما هناك 1131 حالة خطرة في المستشفيات.

وأوضحت أن العاصمة اليابانية طوكيو سجلت 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وجزيرة هوكايدو 147 حالة إصابة جديدة و 15 حالة وفاة.

يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني يوشيهيدي سوجا، كان قد قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد ،التي كان من المقرر أن تنتهي في 9 محافظات اليوم الاثنين، حتى 20 يونيو الجاري.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

 

تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

طوكيو اليابان

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