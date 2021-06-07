الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تحذر من احتمال «عودة الأيام الصعبة» رغم انخفاض إصابات كورونا

سيما سادات
سيما سادات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سيما سادات لاري أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا قد انخفض في البلاد الأسبوع الماضي.
 

ولفتت إلى أنه "على الرغم من استمرار الاتجاه التنازلي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، فإن تراجع المعدل بطيء للغاية وتوقف في بعض المحافظات، وهو ما يمكن اعتباره إنذارا خطيرا".


ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنها القول إن "نسبة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في البلاد تبلغ نحو 70%، وهي بعيدة عن المستوى المطلوب".
 

وأشارت إلى أن بعض المدن تشهد انتشارا للسلالتين الهندية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، محذرة من أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية يهدد "بالتأكيد بعودة الأيام الصعبة".
 

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 120 حالة وفاة و 4907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 971 ألف حالة.
 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 81183 .
 

وذكرت أن 3687 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 566 آلاف حالة.

كورونا إيران الصحة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي طهران

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