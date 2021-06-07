«سعفان» يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بالشرقية والقاهرة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية منها 250 عقداً، ومديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة الـ200 عقد، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق محافظتي القاهرة والشرقية.

واطمأن وزير القوى العاملة بنفسه على الرواتب المخصصة بتلك العقود، حيث وجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، ويأتي ذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لأصحاب الهمم والعزيمة، واهتمام وزارة القوى العاملة بهذه الفئة على مستوى المديريات بمحافظات مصر، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وشدد وزير القوى العاملة، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما اسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

كما قدم وزير القوى العاملة، الشكر للحضور من أبناء محافظتي القاهرة والشرقية من ذوي القدرات الخاصة وذويهم، مؤكداً أهمية التوأمة بين مديريات القوى العاملة في مجالات عملها المختلفة، مشيرا إلى أنها تجربة يجب العمل على تكرارها في العديد من محافظات مصر، نابعة من مسئوليتنا تجاه تلك الفئة، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم باستمرار لهم ولأسرهم لتحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف إلى أن يحيي كل مواطن على أرض مصر حياة كريمة.