الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء ؟

صيام الست من شوال
صيام الست من شوال

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟ وحكم إفطار الحامل والمرضع والمريض في شهر رمضان من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المسلمين حاليا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الإجابة على هذه التساؤلات بالإضافة إلى كيفية قضاء أيام الصيام عقب انتهاء سبب الإفطار.. و مقدار كفارة الإفطار في حالة من حالات إباحة الإفطار.


هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء ؟

أجمع علماء الدين على أن صيام الفرض أولى من صيام النافلة بموجب هذا الرأي يكون صيام قضاء أيام إفطار شهر رمضان بسبب مانع شرعي أولى من صيام الست البيض التي هي من النوافل و تعتبر سنة مؤكدة عن الرسول صلوات الله عليه الذي كان يعقب صيام رمضان بست أيام من شوال ولكن بعض العلماء رجح صيام الست البيض "ست أيام من شوال" على صيام القضاء باعتبار الوقت حيث صيام القضاء يمكن أن يكون طوال أيام العام قبل شهر رمضان في العام التالي فيما يحدد لصيام الست البيض فقط أيام شهر شوال ماعدا أول يوم الذي هو يوم عيد الفطر المبارك.

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حكم إفطار الحامل والمرضع والمريض؟ ومقدار الفدية؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام أيام شهر رمضان المبارك فرض على كل مسلم ومسلمة طالما قادرين على الصيام دون عذر شرعي يمنعهم من ذلك، وأوضحت أن هناك بعض الحالات يمكن فيها الإفطار لغير القادرين على مشقة الصيام منهم الحامل و المرضع اللاتي في صيامهن ضرر على أنفسهم أو على الرضيع والمريض الذي لا يرجى شفاؤه وكبار السن الذين يتحملون الصيام بمشقة فلهم الحق الإفطار وإخراج فدية ولا قضاء عليهم وتقدر الفدية عن كل يوم إفطار بمد من القمح ( ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضتها)  أو 10 جنيهات عن اليوم الواحد كحد أدنى.

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كيفية قضاء أيام إفطار الحائض والحامل بعد الولادة

كيفية قضاء أيام الحائض و هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء ؟ تساؤلات أجابت عنها دار الإفتاء المصرية سواء من خلال صفحتها على فيسبوك أو موقعها الإلكتروني الرسمي حيث أكدت أن لا يشترط الحائض أو الحامل بعد الولادة قضاء الأيام الإفطار متتابعة ولكن يشترط قضاءها كاملة عقب زوال مانع الصيام " العذر الشرعي".

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