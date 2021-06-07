الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكدت وقوفها الكامل معها ضد كل ما ينال من أمنها

مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها جنوبي ليبيا

هجوم سبها الإرهابي
هجوم سبها الإرهابي

أدانت مصر، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية، مساء أمس، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.

ووفقا لبيان الخارجية، تتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

- مصر تؤكد وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها 

كما تؤكد مصر مُجددًا وقوفها الكامل مع ليبيا الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

يأتي هذا فيما أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم الانتحاري في مدينة سبها جنوبي ليبيا، واستهدف بوابة أمنية بالمدينة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» الفرنسية، أن الهجوم أوقع 4 قتلى، مضيفة أن العملية نفذها أحد عناصرها واستهدف بها نقطة تفتيش تابعة لميليشيات حفتر.

وحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وتدمير عدة آليات عسكرية، واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الهجوم، قائلًا: "نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها".


- «الدبيبة»: الحرب ضد الإرهاب مستمرة

وأكد "الدبيبة" أن الحرب ضد الإرهاب مستمرة، وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت، حسب تغريدته على «تويتر». 

ووفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس»، كان مصدر أمني بمدينة سبها جنوب ليبيا قد قال إن ضابطين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف بوابة أمنية بالمدينة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السيارة، وهى من نوع "هيونداي"، انفجرت فور وصولها إلى وسط البوابة بين آليات و أفراد تابعة لوزارة الداخلية.

من جهة أخرى، قال وليد العرفي، المتحدث باسم جهاز البحث الجنائي، إن ابراهيم عبدالنبي رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها، والنقيب عباس أبوبكر الشريف رئيس الشئون الإدارية بالفرع، قتلا، مساء الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفتهما وزملاءهما أثناء تأديتهم الواجب الوطني متمركزين في إحدى البوابات الأمنية في مفترق مأزق بالمدينة.

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