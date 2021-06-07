« التضامن»: «ديارنا» يدعم العمالة غير المنتظمة ويشجع صغار المنتجين

قال المستشار عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للمعارض، إن معرض "ديارنا" يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأوضح أن المعرض يواصل استقبال جمهوره، خلال الأسبوع الأول حيث توافد مختلف الفئات على المعرض.

وأضاف البكساوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقه، خاصة على الأثاث والمفروشات لتجهيز العرائس والسلع المعمرة، بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يشمل المعرض مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.



وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت في تصريحات أمس، أن الدولة تحرص على إقامة المعارض في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على دعم الأسر المنتجة، لتكافؤ الفرص وفتح عديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.

وأكدت أن معارض الوزارة متخصصة في عرض صناعة الأثاث التي تعد ضمن العديد من المعارض التي تحرص الدولة على إقامتها في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويستمر المعرض حتى الخميس المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصري، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجي مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.