الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1000 مخالفة مرورية وتنفيذ 135 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، وضبط 18 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، ومخالفات مسطح مائي.

وتم ضبط 1001 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 135 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وضبط قضيتي تهريب للمواد المخدرة، وضبط قضية هجرة غير شرعية وتزوير المستندات.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. 

ومن جهة أخرى، شنت أجهزة الأمن بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق، حيث أسفرت عن ضبط 2760 قضية متنوعة خلال 24 ساعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3683 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، في حين أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 313 قضية متنوعة في مجال ضبط كافة مخالفات قانون البيئة، حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وحماية نهر النيل والمجاري المائية.

وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتين بالقطاع المصرفي، وتم ضبط 58 قضية مصنفات سمعية وبصرية، ومطبوعات، وضبط 119 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهي، وضبط 1163 قضية تموينية متنوعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

أمن المنافذ وزارة الداخلية قضية تهريب بضائع أجنبية مخالفة مرورية

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