محافظ البحيرة يتفقد توريد القمح وصومعة التخزين بزاوية غزال

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أعمال توريد القمح بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، والمخصصة لتخزين القمح، بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة حتى الآن بلغ 286 ألف طن قمح، تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة والبالغة 31 شونة، بالإضافة إلى 6 صوامع تضم 42 خلية.

وتابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الجولة التى رافقه خلالها اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد و مجدي الخضر مدير مديرية التموين، و محمد الزواوي مدير مديرية الزراعة وعادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، أعمال إستلام القمح وتحديد درجة النقاوة.

كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التى توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، وكذا تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وإلتقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مع عدداً من الموردين الذين أشادوا بالجهود المبذولة، وعدم وجود أى عقبات تواجههم فى توريد المحصول واستلامهم الثمن بحد أقصى خلال ٤٨ ساعة، مؤكدا على استمرار المتابعة لأعمال توريد القمح بمدن ومراكز المحافظة وجاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

وأكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أن جميع المراكز التى تم تخصيصها لاستلام القمح تعمل بكامل طاقتها، وذلك والتسهيل على المزارعين في عملية توريد القمح، مشيرا باتخاذ إجراءات احترازية كامل فى مواجهة فيروس كورونا.