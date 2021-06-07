الإثنين 07 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد توريد القمح وصومعة التخزين بزاوية غزال

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أعمال توريد القمح بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، والمخصصة لتخزين القمح، بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة حتى الآن بلغ 286 ألف طن قمح، تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة والبالغة 31 شونة، بالإضافة إلى 6 صوامع تضم 42 خلية. 

وتابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الجولة التى رافقه خلالها اللواء محمد شوقى بدر  السكرتير المساعد و مجدي الخضر مدير مديرية التموين، و محمد الزواوي مدير مديرية الزراعة وعادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، أعمال إستلام القمح وتحديد درجة النقاوة.

كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التى توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، وكذا  تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وإلتقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مع عدداً من الموردين الذين أشادوا بالجهود المبذولة، وعدم وجود أى عقبات تواجههم فى توريد المحصول واستلامهم الثمن بحد أقصى خلال ٤٨ ساعة، مؤكدا على استمرار المتابعة لأعمال توريد القمح بمدن ومراكز المحافظة وجاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

وأكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أن جميع المراكز التى تم تخصيصها لاستلام القمح تعمل بكامل طاقتها، وذلك والتسهيل على المزارعين في عملية توريد القمح، مشيرا باتخاذ إجراءات احترازية كامل فى مواجهة فيروس كورونا.

وزارة التموين البحيرة محافظ البحيرة التجارة الداخلية سلامة الغذاء وزارة التموين والتجارة الداخلية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها جنوبي ليبيا

أطقم تابعة للإسعاف تعتدي بالشوم والأسلحة على مستشفى الزهور (فيديو)

«الإدارية العليا»: الأرض الموزعة من «الإصلاح الزراعي» حق للمنتفع الأصلي

تأييد الحبس 3 سنوات على المنتجة سارة الطباخ لتبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

ماجد حبته

مواجهات ذكرى النكسة

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (القبلات كما لم نراها من قبل)

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا