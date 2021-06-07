بـ28 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح مشروع للصرف الصحى بمنوف

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت مليار و487 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع صرف صحى كفر العامرة بمركز منوف (إنشاء جديد) بتكلفة تقديرية 28 مليون جنيه والتي تخدم 5 آلاف مواطن، وذلك تزامنا مع استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي .

رافقه خلال الافتتاح نائبه محمد موسى والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .



وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع .

واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع وآليات العمل به والموقف التنفيذي له، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1,1 كم خط طرد بنسبة 100% ، وتم الإنتهاء من تنفيذ 7,1 كم شبكات إنحدار من إجمالي 7,5 كم بنسبة 95% وجاري أعمال التطهير والتسليك .

ووجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة عمل اللازم بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من منازل أهالي القرية.

كما وجه المحافظ بمخاطبة وزير الشباب والرياضة ووزير الإتصالات بشأن إمكانية إنشاء مركز شباب ومكتب بريد يخدم أهالي القرية ، جاء ذلك بناءً علي رغبة عدد من المواطنين.



وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أن إجمالى عدد المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجارى تنفيذها بمركز منوف بلغ 9 مشروعات بطاقة 140 ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية مليار و142 مليون جنيه، وأن إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة بمعرفة الهيئة بمركز منوف 4 محطات معالجة بطاقة 89 ألف م3/يوم بالإضافة إلى 23 قرية مخدومة، و8 قرى جاري تنفيذها بمعرفة الهيئة بتكلفة إجمالية بلغت مليار و162 مليون جنيه ، مضيفا بأنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لـ 10 مدن بالمحافظة.

كما تم توصيل خدمة الصرف الصحي لـ 144 قرية بنسبة تنفيذ 45% وجارى تنفيذ توصيل الخدمة لـ 107 قرية بنطاق المحافظة ، فضلا عن إدراج 66 قرية لتوصيل خدمة الرصف الصحي بالخطط المستقبلية ، لافتا إلى أنه خلال هذا العام تم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 13 قرية وإنشاء 18 محطة رفع وإنشاء محطة معالجة وتوسعة 2 محطة معالجة ، كما تم إنشاء 5 محطات إزالة حديد ومنجنيز و1 محطة مياه.



كما أشار " عمر " إلى أنه سيتم قريبا افتتاح 20 مشروع صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بنطاق المحافظة ودخولهم للخدمة، وهم مشروع صرف صحى الراهب بشبين الكوم بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز بطوخ دلكا بتلا بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى غمرين وصنصفط وكفر العامرة بمركز منوف بتكلفة إجمالية 116 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قويسنا البلد بتكلفة 45 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى منشأة العرب بتكلفة 30 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى برة العجوز بتكلفة 44 مليون جنيه،ومحطة رفع صرف صحى بقسا بشبرا بخوم بتكلفة 36 مليون جنيه، و محطة رفع كفر وهب بعرب الرمل بتكلفة 32 مليون جنيه، بمركز قويسنا، وكذا مشروع صرف صحى أبشيش الفرعية بتكلفة 25 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى أبخاص بتكلفة 36 مليون جنيه، و محطة صرف قرية المقاطع بتكلفة 35 مليون جنيه بمركز الباجور، ومشروع صرف صحى جزيرة الحجر بتكلفة 52 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى نادر بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بكفر السوالمية وكفر الشبع وإبشاى وعمروس بتكلفة إجمالية 153 مليون جنيه، بمركز الشهداء ، فضلا عن مشروع صرف صحى كفر منصور بوحدة البرانية بمركز أشمون بتكلفة 35 مليون جنيه.



ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.