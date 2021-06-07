الأمير هاري يغازل جدته ملكة بريطانيا ويطلق اسمها على مولودته الجديدة

أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان عن اسم طفلتهما الجديدة "ليليبت ديانا" والتي ولدت يوم الجمعة الماضية.

واسم ليليبت هو اسم "دلع" الملكة اليزابيث اطلقه عليها زوجها الراحل الأمير فيليب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان هاري وميجان غازلا الملكة اليزابيث الثانية بتسمية ابنتهما لاسم "الدلع" الملكة والاسم الأوسط لها ديانا على أسم والدته أميرة ويلز الراحلة.

وابلغ الأمير هاري الملكة بأنه سيتم تسمية حفيدتها على اسمها تكريما لها ، قبل الإعلان الرسمي الذي تم الإعلان عنه على موقعهم الرسمي على الإنترنت.

ومع ذلك، بدا أن قصر باكنجهام قد فوجئ بتوقيت أخبار ساسكس حيث هنأ المتحدث باسم القصر الزوجين بعد 90 دقيقة من إعلان الخبر.



سر ليليبت

ابتكرت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا "ليليبت" عندما كانت صغيرة جدًا على نطق اسمها، وكان يناديها به الأمير الراحل فيليب، وستعرف ابنة هاري وميغان باسم ليلي ديانا.

قال دوق ودوقة ساسكس المبتهجة الليلة الماضية: "في 4 يونيو ، باركنا بوصول ابنتنا ليلي، إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم، شكرًا لك على لطفك ودعمك المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا ".

ولدت ليلى - التي تحتل المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش - في مستشفى سانتا باربرا الريفي في كاليفورنيا ، وهي منشأة خاصة تتكلف فيها الولادات ما يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

وغرد أوميد سكوبي ، الصحفي المفضل لدى هاري وميجان بأن الزوجين "لن يشاركا صورة ليلي في هذا الوقت" وأنهما الآن في "إجازة أبوية".

وقال إن مكتب الزوجين كان يشجع أي شخص يرغب في إرسال هدايا لدعم المنظمات العاملة من أجل النساء والفتيات.

وأنجبت دوقة ساسكس ابنة اسمها ليليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور ، بعد لقب العائلة للمتلكة ووالدة الدوق الأميرة ديانا ، التي توفيت في عام 1997.

ليست الطفلة الأولى على أسم الملكة والأميرة ديانا

ووُلدت ليلي قبل شهر تقريبًا من احتفال الأميرة بعيد ميلادها الستين في الأول من يوليو، ولدى ابنة عمها الأميرة شارلوت أيضًا اسم ديانا ضمن الأسماء الوسطى ، بالإضافة إلى إليزابيث، واسمها هو شارلوت إليزابيث ديانا.

ومن المقرر أن يكشف هاري ودوق كامبريدج النقاب عن تمثال لوالدتهما في قصر كنسينجتون في عيد ميلادها، لكن الترتيبات لم تتأكد بعد ، وسط خلاف منذ فترة طويلة بين الأخوين.

ومن المرجح أن يُنظر إلى تكريم عائلة ساسكس للملكة على أنها غصن زيتون للملك وبقية أفراد الأسرة، ورسالة سلام من الثنائي للعودة للعائلة المالكة.

وتأتي محاولات السلام، بعد مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري في مارس عندما اتهما أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه بالإدلاء بتعليق عنصري حول لون بشرة ابنهما آرشي قبل ولادته.

وقالوا أيضًا إن العائلة فشلت في مساعدة ميغان عندما كانت لديها ميول انتحارية، لكن خلال المقابلة التلفزيونية مع وينفري، أشاد آل ساسكس بالمملكة.

وتحدث هاري عن احترامه لجدته ، بينما قالت ميجان: "الملكة ... لطالما كانت رائعة بالنسبة لي".

وقادت المملكة وكبار أفراد العائلة المالكة ورئيس الوزراء التهنئة للمولودة الجديدة في جميع أنحاء العالم ، حيث غرد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس على ولادة ابنتهما".

وليلي هي الطفلة الثانية للزوجين بعد آرتشي ، والتي تكبرها بعامين وشهر واحد، وتعد الحفيدة الحادية عشر للملكة وأول من ولد خارج المملكة المتحدة.

ولم يكن مسؤولو قصر باكنجهام على علم بأن الطفل قد ولد حتى ظهر الإعلان في الساعة 5 مساءً الليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي.