الإثنين 07 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

طالب في الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، من مادة العلوم، وهي ثالث المواد بجدول الامتحانات.

ورصدت "الدستور" آراء الطلاب حول مستوى الامتحان والذين تباين آرائهم حول الأسئلة.

قال علي عصام، أحد طلاب الشهادة الإعدادية، إن امتحان مادة العلوم، كان في مستوى الطالب المذاكر لأنه يعتمد على الفهم وبعض من الحفظ البسيط، مضيفًا:"أنا العلوم بالنسبة ليا سهل لأني بحبه وهدخل علمي علوم في ثانوي فالامتحان كان كويس".

وبدأ طلاب الشهادة الاعدادية امتحاناتهم يزمع السبت بمحافظة الجيزة والتي تستمر على مدار الأسبوع الجاري لتنتهي يوم الخميس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة داخل المدارس واللجان الامتحانية.

ويؤدي الطلاب على مدار الأسبوع الجاري امتحانات الشهادة الإعدادية على أن يكون السبت امتحان اللغة العربية والخط، يوم الأحد 6 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، يوم الاثنين 7 يونيو امتحان مادة العلوم، يوم الثلاثاء 8 يونيو امتحان مادة الجبر والإحصاء، يوم الأربعاء 9 يونيو امتحان مادة الهندسة، ويوم الخميس والأخير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية..
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن عملية التصحيح سوف تتم مباشرة من قبل المديريات التعليمية بمجرد انتهاء الامتحانات على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات الطلابية.

ويؤدي حوالي 163056 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة داخل المدارس واللجان.

وأضاف احمد عبدالله، انه لم يتوقع أن يتسرب امتحان العلوم وكان بالنسبة له سهل  ماعدا بعض الأسئلة الأخير. بها نطاق ولكن بعد تسريبه علي الواتس أب الامتحان كان سهل لكل اللجنة قائلا": الامتحان كان سهل وكنت بحل ولاقيت زملائي في اللجنة بيقولوا أنه اتسرب وغشوا".


وأكد محمد سعيد إن امتحان العلوم كان سهلا وفي مستوى جميع الطلاب ، لافتا إلى أنه كان يخلو من الصعوبات وانهم جميع زملائه خرجوا مبسوطين من اللجان عكس يوم امتحان اللغة العربية.

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية
وزارة التربية والتعليم طلاب الشهادة الإعدادية اجراءات احترازية مشددة مادة العلوم اللجان الامتحانية

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