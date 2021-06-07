الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص في أرمنت

مخالفة بناء في أرمنت
مخالفة بناء في أرمنت

كشف العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص والمخالفة كانت بعمل شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور ثاني علوي بدون ترخيص على مساحة ١٧٥م٢ بناحية نجع الجعافره بحاجر قرية الرياينة.

وتابع أنه تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.


تمت أعمال الإزالة تحت إشراف سيد ضاحي رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، وتنفيذًا توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

 

وكان إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا بمحافظة الأقصر، تفقد أول أمس السبت، أعمال رصف نهاية طريق طراد النيل والجاري العمل به بداية من مدرسة اسنا الثانوية الصناعية حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة، ورافقه عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز  وهشام عبد الحميد مسئول الطرق.

وتمت أعمال رصف الطريق بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى مطحن إسنا شمالا وجاري العمل بالمسافة ما بين مدرسة اسنا الثانوية الصناعية حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة.  

جدير بالذكر بأنه جاري رصف عدد من الطرق داخل مدينة اسنا منها طريق البحر القديم بطول ٧٠٠م بداية من مركز شرطة اسنا حتى مسجد الشيخ هاشم مرورا ببنك مصر وبنك الاسكندرية، وايضا طريق جسر السيالة بطول ١.٤٠٠كم بداية من موقف القرية حتى مسجد المدينة المنورة  مرورا بمحطة الصرف رقم ٦ .

وخلال المرور، شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، على الشركة المنفذة بمراعات منسوب غرف المياه وأغطية مطابق الصرف الصحي على ان تتماشي مع منسوب الرصف ولا تكون عائق وتمثل خطورة بعد الرصف.

وفي سياق متصل، تم تفقد أعمال تطوير حديقة كورنيش النيل بجوار المجلس القديم والجاري العمل بها ورفع كفاءتها لتكون متنزها للمواطنين.

مخالفة بناء في أرمنت
مخالفة بناء في أرمنت
مخالفة بناء في أرمنت
مخالفة بناء في أرمنت
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