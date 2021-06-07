تفاصيل بعثة التنقيب عن أثار محتملة لرمسيس الثالث بالسعودية

كشف موقع المونيتور الأمريكي عن تفاصيل البعثة الأثرية المصرية والتي ستتوجه للمملكة العربية السعودية للتنقيب عن آثار قد تعود لرمسيس الثالث، بعد أن أظهرت عدة اكتشافات وجود آثار لملك المصري القديم رمسيس الثالث في شبه الجزيرة العربية.



وقال وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار وعالم المصريات البارز زاهي حواس في بيان صحفي يوم 27 مايو الماضي: إنه بحث في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لهيئة التراث بوزارة الثقافة السعودية جاسر الحربش الآليات اللازمة.لبدء مشروع التنقيب في موقع الملك رمسيس الثالث أحد ملوك الأسرة العشرين لمصر القديمة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر.

وأشار حواس إلى أن الأبحاث أظهرت أن الملك رمسيس الثالث نشر عدة بعثات لاستخراج النحاس من دولة مجاورة وسجل ذلك على بردية من تلك الحقبة، وأضاف أنه يعتقد أن هذه الدولة المجاورة هي السعودية.

وتابع أنه بمجرد الكشف عن الطريق التجاري، فإن الكثير من المعلومات المتعلقة باستخدامه خلال العصور التاريخية ستأتي في طريقنا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق الأخرى الموجودة على طريق التجارة الذي يربط بين البلدين، وسيتم إجراء حفريات في هذه المناطق للعثور على أدلة جديدة لملوك مصر الذين أرسلوا بعثات إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 3000 عام.

وقال إن مجموعة مهمة من الجعران التي عثر عليها في السعودية جاءت من مصر.

في 7 نوفمبر 2010، أعلنت الهيئة السعودية العليا للسياحة والآثار اكتشاف ما وصفته بأنه أول نقش هيروغليفي في شبه الجزيرة العربية يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، وهو نقش عثر عليه على صخرة في منطقة تيماء شمال المملكة العربية السعودية. يتضمن النقش خرطوشًا (توقيعًا ملكيًا) للملك رمسيس الثالث ، آخر ملوك رمسيس (كان جميع ملوك تلك الفترة يُطلق عليهم رمسيس)، الذي حكم مصر بين عامي 1192 و 1160 قبل الميلاد ، مما يؤكد وجود علاقة تجارية بين الملك رمسيس. دولتين في ذلك الوقت.

وقالت الهيئة إن علماء الآثار السعوديين أجروا بحثا ميدانيا ومكتبيا دفعهم إلى الاستنتاج بوجود طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء في شمال غرب السعودية كان يستخدم في عهد الفرعون رمسيس الثالث. كانت القوافل المصرية تسافر على هذا الطريق لشراء سلع ثمينة في تيماء التي اشتهرت بالبخور والنحاس والذهب والفضة.

وقال علي بن إبراهيم الغبان ، نائب رئيس هيئة الآثار والمتاحف بالهيئة ، في ذلك الوقت ، إن اكتشاف هذا الطريق سيكون نقطة تحول فيما يتعلق بالدراسات حول جذور العلاقات الحضارية بين مصر وشبه الجزيرة العربية.

وتوقع العثور على المزيد من آثاررمسيس الثالث على طريق التجارة ، أو أثار لملوك مصر الآخرين في الحسمة - صحراء رملية في منطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية ، تمتد على مسافة 400 كيلومتر (248 ميلاً) بين تيماء والعقبة و الخليج على البحر الأحمر. تتميز المنطقة بواجهات صخرية مناسبة للكتابة والنقش.

ولدى سؤاله عن تفاصيل مشروع التنقيب في السعودية ، قال حواس لـ "المونيتور" عبر الهاتف إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بعثة مصرية بالتنقيب عن آثار فرعونية في السعودية ، حيث كانت البعثات التي كانت منتشرة هناك في الأساس أجنبيةو وأشار إلى أن الحفريات ستتم في موقعين أحدهما قرب الساحل وآخر بالقرب من المنطقة التي عثر فيها على خرطوش تابع لرمسيس الثالث - منطقة تيماء.

وردا على سؤال حول توقعاته لما ستؤدي إليه الحفريات ، قال حواس إنه لن تكون هناك توقعات فيما يتعلق بشكل أو طبيعة الآثار التي تبحث عنها البعثة قبل بدء أعمال التنقيب ، لكن البعثة تحاول معرفة المزيد عن الآثار.

وأضاف أن البعثة حددت فترة ثلاثة أشهر لأعمال التنقيب قبل الإعلان عن أي اكتشافات.

وتعتبر مدينة تيماء من أهم المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية بشكل عام ، وتضم آثارًا تعود إلى أكثر من 85 ألف عام كانت تقليديًا مركزًا تجاريًا واقتصاديًا وبوتقة تنصهر فيها طرق التجارة القديمة.

وقال حسن عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية للمونيتور عبر الهاتف: إن شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة العربية السعودية تتمتع بحضارة ثرية، وكانت هناك خطوط اتصال بين هذه المنطقة ومصر في الماضي ، كما يتضح من النقوش التي تخص الملك رمسيس الثالث. . وأشار إلى وجود علاقة بين مصر ومنطقة قتبان في اليمن (في شبه الجزيرة العربية) في عهد الملك تحتمس الثالث الذي ينتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة.

ولدى سؤاله عن محافظة تيماء على وجه الخصوص، قال عبد البصير إنها كانت مقراً لآخر ملوك بابل ، نابونيدوس ، الذي حكم في الفترة 556-539 قبل الميلاد ، كما ذكر العرب في النصوص الآشورية في القرن السابع قبل الميلاد.

وأشار إلى أن وجود بعثة مصرية للتنقيب عن الآثار هناك أمر محوري لأنه يعزز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في المجال الأثري.

واختتم قائلاً: "أعتقد أن هدف المهمة ليس إثبات وجود علاقة بين البلدين في حد ذاته ، ولكن التركيز على قيمة ما سينتج عن هذا الحفر بغض النظر عن طبيعته".