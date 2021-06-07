بعد طرح البوستر الدعائي.. قصة فيلم «موسى» لكريم محمود عبد العزيز

أفصح المخرج بيتر ميمي عن البوستر الدعائي الأول والرسمي لفيلمه الجديد “موسى”، والذي سيتم طرحه سينمائيًا خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما انتهى من أعمال المونتاج الأخيرة للعمل الذي انتهى تصويره قبل شهر رمضان الماضي.

الفيلم ينتمي لأعمال الخيال العلمي، ويجسد فكرة تواجد الريبوتات في العالم بشكل أساسي، من خلال تحقيقهم لعدة أمور عديدة في المجتمع بشكل روتيني وطبيعي للغاية، في إطار من الكوميديا التي تتمثل في بطل العمل كريم محمود عبد العزيز الذي قلل من هذه الجرعة خلال العمل .

وحصلت “الدستور”، على القصة الكاملة للفيلم والتي تتمركز حول شخصية الفنان كريم محمود عبدالعزيز الذي يجسد شخصية إنسان طبيعي يدخل في قصة حب مع فتاة إلا أن الدها الذي يقدم دور زعيم عصابة يرفض زواجهما مما يجعل كريم يقوم بصناعة روبوت للانتقام منه، حيث أن مجاله هو الهندسة.

وتتوالى أحداث الفيلم بمحاولة انتقام كريم محمود عبدالعزيز من والد حبيبته زعيم العصابة، حيث يتواجد برفقة كافة أشخاص عصابته وعدد من المدنيين في قطار ليقرر كريم الانتقام منه بحرقه لهذا القطار وكل من فيه وذلك خلال الاحداث الاخيرة من العمل، والتي تنتهي بقيام ثورة ضد كريم من قبل المدنيين، بعد قتل أقاربهم في القطار، وكل ذلك في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم "موسى" من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان قد كشف بيتر عن تفاصيل وكواليس العمل في بوست سابق وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" قريبا إعلان فيلم موسى، بعد أكتر من أربع سنين من التحضير والتصوير والجرافيكس، ومناقشات مع مهندسين الميكاترونيكس ومهندسين الميكانيكا وأطباء الصحة النفسية ودراسة ما وصلت ليه Neurable في التحكم عن بعد، مشروع مهم جدا بالنسبة لي ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد في المحتوى والشكل السينمائي".