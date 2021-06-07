يحدث 10 يونيو.. كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث كسوف حلقي للشمس يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

وكشف مركز البحوث الفلكية عدة معلومات هامة عن هذا الكسوف، وترصد الدستور أبرزها:

_ هذا اليوم يشهد شروق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ويحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي، ولا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).

_ يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.

_هو كسوف حلقي للشمس سوف يحدث في 10 يونيو 2021.

_يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض و‌الشمس، وبالتالي يحجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا من المشاهدة على سطح الأرض.

_ يحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون قطر القمر أصغر من قطر الشمس، مما يحجب معظم ضوء الشمس ويجعل الشمس تبدو مثل الحلقة.

_يظهر الكسوف الحلقي كسوف جزئي على مساحة من الأرض بعرض آلاف الكيلومترات. _سيكون هذا الكسوف غير عادي حيث أن مسار الكسوف الحلقي سينتقل إلى الشمال الشرقي (45 درجة)، ثم الشمال (0 درجة)، الشمال الغربي (315 درجة)، الغرب (270 درجة)، الجنوب الغربي (225 درجة)، جنوبًا (180 درجة)، وأخيرًا جنوب شرق (135 درجة) عبر القطب الشمالي، بينما تتحرك معظم مسارات الكسوف من الغرب إلى الشرق.

_هذا الانعكاس ممكن فقط في المناطق القطبية.

_هذا الكسوف ملحوظ أيضًا لحقيقة أن مسار الحلقية سيمر فوق القطب الشمالي.

_سيكون الكسوف مرئيًا في شمال كندا، وفي جرينلاند وفي شمال شرق الشرق الأقصى الروسي، في شمال شرق الولايات المتحدة وكندا، سيتم كسوف الشمس جزئيًا عند شروق الشمس، والذي سيكون بين الساعة 5 و 6 صباحًا. (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)