توصيات برلمانية بتكثيف الاهتمام بمناطق وسط سيناء

كشفت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2021-2022 المطروحة للبحث داخل لجان مجلس النواب، اهتمام الحكومة بعدد من المحافظات خلال عام الخطة، مبينة أنها تسعى إلى إحداث طفرة في محافظات بعينها لتعظّيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، وبالأخص محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث رصدت لهما مخصصات استثمارية بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه لمحافظتين على الترتيب، كما أوضحت الوثيقة البرامج والمشروعات التى يستهدف تنفيذها فى المحافظتين خلال عام الخطة.

وفي السياق ذاته شدد البرلمان على ضرورة الاهتمام بهما عن طريق التنمية انطلاقًا من حماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار هناك، حيث أوصى مجلس الشيوخ في تقريره بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2021-2022 بضرورة الاستمرار فى تعزيز الخطط الرامية لتكريس التنمية بشبه جزيرة سيناء نظرًا للارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية بها.

كما شدد على تعزيز المشروعات بمناطق وسط سيناء نظراً لأهميتها الاستراتيجية، مثمنًا توجه الخطة برصد استثمارات حكومية لجهاز تنمية سيناء من ضمن 55 هيئة.

وفي السياق ذاته أشاد التقرير البرلماني بالأدوات المختلفة التي تتبعها الحكومة للحفاظ على الأمن القومي بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بإعتباره ليس مقصوراً على الأبعاد العسكرية والأمنية فقط، لافتًا إلى أن خطة التنمية احتوت على كافة القضايا المتصلة بتلك الأبعاد خاصة تلك التى تتسق مع المفهوم الشامل والحديث للأمن القومى المعاصر.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الجهد المبذول من الحكومة إلا أنه ي تعين عليها بذل المزيد، لافتًا إلى أن خطة العام المقبل تتضمن تنظيم 712 حدثاً ثقافياً للتوعية بالمفاهيم الأمنية المختلفة وأهمها نبذ العنف، مؤكدًا أن هذا ليس كافيًا لنبذ العنف وفق استراتجية الدولة.

وفي السياق أوصى البرلمان بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية خاصةً المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة مثل قصور الثقافة والمسارح باعتبار أن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى فى مجابهة التطرف والعنف وهي الأسس التى تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية. ويعد تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومى.