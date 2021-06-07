الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قصة فيلم «ما لا نعرفه عن مريم» الفائز بجائزة النقاد من فرنسا

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

حصد فيلم "ما لا نعرفه عن مريم"  بجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط السينمائي الدولي بفرنسا في دورته الـ ١٤، وذلك بعدما قابل ردود أفعال إيجابية للغاية وكبيرة بين الجمهور الفرنسي الذي شاهد العمل المصري.

الفيلم يرصد قصة "مريم" التي تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من آلام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها، وتدخل في العديد من الامور المعقدة إنسانيًا، وفيلم "ما لا نعرفه عن مريم" من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم .

ولاقى العمل الكثير من ردود الافعال الطيبة على مستوى الصحافة الأوروبية، حيث حل أبطال وصناع العمل على صفحات كبرى الجرائد الفرنسية بعنوان فيلم مصري يحصد الجائزة الكبرى من مهرجان المتوسط، وسط إشادات كبيرة للغاية بالعمل، كما تحدثت الكثير من المواقع الفرنسية حول العمل وقصته التي تظهر جانب إنساني كبيرة في فتاة مصرية تعاني من الالم والتعب الجسماني.

الجدير ذكره أن فيلم "ما لا نعرفة عن مريم" يمثل مصر فى مهرجان "فالنسيا السينمائى الدولى" بإسبانيا فى دورته الـ 37 ، داخل المسابقة الرسمية للمهرجان الذى يقام فعالياته من الفترة 18 إلى 26 يونيو.

كما تم اختيار الفيلم في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي "المؤهل لجوائز الأوسكار" ضمن اطار المسابقة الرسمية للمهرجان و كعرض أول للفيلم داخل الولايات المتحدة الاميركية في دورته ال ٣٢ والذي يقام فعالياته من الفترة ( ٢٢ الي ٢٨ يونيه ) .

الجدير بالذكر أنه قد كان العرض العالمي الأول للفيلم من خلال برنامج "رؤي إفريقية" في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا في دورته الـ 43، والذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة، كما شارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائي الدولي بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.

فيلم مريم مريم مهرجان فرنسا مهرجان البحر الاحمر المتوسط فرنسا جائزة النقاد

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