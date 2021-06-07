الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

ربيع: كميات التكريك بمشروع ازدواج القناة بلغت 557 ألف متر مكعب

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة، تشهد تقدماً وفقاً للجدول الزمني المخطط له وذلك بالاعتماد على الكراكات التابعة للهيئة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس الهيئة لموقع العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلو متر، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وغاطس 72 قدماً.

وكشف الفريق أسامة ربيع عن إجمالي كميات التكريك المستخرجة منذ بداية العمل في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، والذي يحظى باهتمام مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت 557 ألف متراً مكعباً من الرمال المشبعة بالمياه، لافتاً إلى أن كافة عمليات التكريك تتم بواسطة الكراكات التابعة للهيئة وهم الكراكات"مشهور" و"الصديق" و"محمود يونس" و"العاشر من رمضان"، حيث تؤدي كل كراكة منهم مهام نوعية مختلفة عن الأخرى.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر أن تنضم الكراكة الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط "مُهاب مميش" للاشتراك في عمليات التكريك والتوسعة والتعميق بالمشروع فور الانتهاء من تجارب الاستلام النهائي والتي تتم بمعرفة فريق عمل من الترسانة الهولندية.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم البدء في تطوير وتجهيز أحواض الترسيب بمنطقة البحيرات المرة الصغرى لاستيعاب ناتج التكريك، وجاري تجهيز مثيلاتها بمناطق التوسعة والتعميق من الكيلو متر ١٣٢ إلى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة بالقطاع الجنوبي لقناة السويس.

جدير بالذكر، أن الأعمال الهندسية في مشروع تطوير القطاع الجنوبي تشمل كافة الأعمال الأرضية من إزالة وإعادة بناء التكسيات، وإنشاء القيسونات وشمعات الرباط، وإعادة بناء المنشآت المقامة على القناة، بالإضافة لوضع الرسومات الهندسية لأعمال التكريك.

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