محافظ أسيوط يتفقد مبادرة الطائفة الإنجيلية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة المجتمعية للكنيسة الانجيلية بأسيوط لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمقر دار سنودس النيل الانجيلي بحي غرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك ضمن المشاركات المجتمعية لتطعيم المواطنين بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ونشر الوعى بأهمية اللقاح فى مواجهة فيروس كورونا.

رافقه خلال الزيارة محمد بشير رئيس حي غرب وأعضاء المجلس الانجيلي العام بأسيوط الشيخ صموئيل باقي صدقة وسمير صدقان ورعاة الكنيسة الانجيلية بأسيوط والقس باسم عدلي ورفيق ثابت وصموئيل عادل والدكتورة ماريان عجايبى مدير الادارة الصحية بحي غرب.

وتفقد محافظ أسيوط فعاليات المبادرة بمقر سنودس النيل الانجيلي والتى ستستمر لمدة 3 أشهر تسهيلًا على المواطنين للحصول على اللقاح والتقى بالمواطنين أثناء تسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح بالمجان داخل المقر تحت إشراف مديرية الصحة والسكان بالمحافظة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

وأشاد المحافظ بانتظام سير العمل كما التقى بعض المواطنين بعد حصولهم على التطعيم للاطمئنان على حالتهم مشيدًا باقبال المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح، مشيراً إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 13 مركزاً التي تم تحديدها بمراكز المحافظة هى "المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الايمان العام بالاربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج " طريق أسيوط – سوهاج الزراعي " وبمقر المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بحى غرب وبمقر شركة البترول بجحدم و مركز صحة ديروط ومركز صحة منفلوط ومركز صحة ابنوب ومركز صحة الفتح ورعاية طفل قلتة بحى غرب ومركز صحة البدارى ، بالاضافة إلى مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل PCR بمستشفى الصدر " وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

تطعيم المواطنين ضد كورونا

تطعيم المواطنين ضد كورونا

تطعيم المواطنين ضد كورونا

تطعيم المواطنين ضد كورونا

تطعيم المواطنين ضد كورونا

تطعيم المواطنين ضد كورونا