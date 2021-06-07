إيقاف 9 إرهابيين في الخرطوم خططوا لهجمات إرهابية

أوقفت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالسودان بالتعاون مع الأجهزة المختصة، 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم القاعدة من جنسيات مختلفة بعضهم منشور في قائمة مجلس الأمن الدولي.

- من أصول تونسية وتشادية



وقال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض، لصحيفة (السوداني) المحلية، إن النيابة أوقفت الإرهابيين بالتعاون مع الأجهزة المختصة، كاشفاً عن جنسياتهم، وقال إن بينهم حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين، أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في (سوسة) ومطلوب لدى تونس.



وأضاف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، أن التحريات تجري بواسطه الشرطة الأمنية (شرطة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب) بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، مؤكداً حسب التحقيقات أنهم متهمون في بلدانهم بإرتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية،لافتاً إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.



و أوضح "العوض" أن التحري عن المتهمين بدأ منذ أكثر من شهرين ومازال مستمراً، منوهاً إلى جهود النائب العام السابق تاج السر الحبر في القبض والتحريات والإشراف، و تابع تلقى النائب العام السابق قبل أيام من تقديمه استقالته، طلبا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون لتنظيم القاعدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

- مقتل 36 شخصا فيصراع قبلي بدارفور

وفي سياق منفصل، كشفت ولاية جنوب دارفور عن مقتل 36 شخصاً وجرح 32 آخرين في صراع قبلي الأيام القليلة الماضية، ودفعت حكومة الولاية بقوات مشتركة إلى منطقة الصراع بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة، قالت إنها نجحت في السيطرة على الأوضاع.

وقال والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، إنهم دفعوا بقوات مشتركة إلى مناطق الصراع حول محلية أم دافوق استطاعت أن تفصل بين القبائل المتصارعة في مناطق (مندوة- مرمسة– مجنقري).

وقررت حكومة جنوب دارفور في بيان نقلته (سونا) الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة لملاحقة المتهمين ومنع تكرار الحادثة و تشكيل لجان تحقيق قانونية لفتح البلاغات وتوجيه التهم