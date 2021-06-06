وائل لطفي يكشف سبب اغتيال «السادات» وعلاقة الإخوان

قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة “الدستور”، الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية إن الجائزة إشارة على أن رهانك في الحقيقة صائب، وإضافة للمعرفة الإنسانية بشكل عام.

وأضاف لطفي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الأحد، أنه منذ 20 عاماً وكان مرتبطا بإدراك الناس لدور الدين في المجتمع وتربى في أسرة متدينة وتعرف على عدد من الجماعات الإسلامية في المساجد ولديه اهتمام بهذا الموضوع في فترة المراهقة.

وأوضح أن أمسيات هيئة الكتاب التي كان يحضرها جعلته يدرك خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، لافتاً إلى أنه قرأ مقالا إخوانيا يقول إن طه حسين ونجيب محفوظ عملاء للغرب، وبدأ يتكون الوعي مرحلة مرحلة وأصبح محل اهتمام.

وأشار إلى أنه عمل بمجلة روز اليوسف عام 1993، مضيفا أن الرئيس محمد أنور السادات لم يكن سيتعرض للاغتيال إذا لم يعط الضوء الأخضر لخروج الإخوان للحياة وسبب هذا الاغتيال كان اعتقال السادات لمرشد الإخوان عمر التلمساني.