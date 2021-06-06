الإثنين 07 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وائل لطفي يكشف سبب اغتيال «السادات» وعلاقة الإخوان

وائل لطفي
وائل لطفي

قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة “الدستور”، الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية إن الجائزة إشارة على أن رهانك في الحقيقة صائب، وإضافة للمعرفة الإنسانية بشكل عام.

وأضاف لطفي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الأحد، أنه منذ 20 عاماً وكان مرتبطا بإدراك الناس لدور الدين في المجتمع وتربى في أسرة متدينة وتعرف على عدد من الجماعات الإسلامية في المساجد ولديه اهتمام بهذا الموضوع في فترة المراهقة.

وأوضح أن أمسيات هيئة الكتاب التي كان يحضرها جعلته يدرك خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، لافتاً إلى أنه قرأ مقالا إخوانيا يقول إن طه حسين ونجيب محفوظ عملاء للغرب، وبدأ يتكون الوعي مرحلة مرحلة وأصبح محل اهتمام.

وأشار إلى أنه عمل بمجلة روز اليوسف عام 1993، مضيفا أن الرئيس محمد أنور السادات لم يكن سيتعرض للاغتيال إذا لم يعط الضوء الأخضر لخروج الإخوان للحياة وسبب هذا الاغتيال كان اعتقال السادات لمرشد الإخوان عمر التلمساني.

الأكثر قراءة

ارتفاع وفيات حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 7

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

منها شرب المياه بكثرة.. نصائح للوقاية من أضرار الموجة الحارة المتوقعة

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

استشهاد شرطي ومقتل عنصرين إجراميين في مواجهات أمنية بالدقهلية

مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها جنوبي ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

ماجد حبته

مواجهات ذكرى النكسة

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (القبلات كما لم نراها من قبل)

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا