الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وائل لطفي: الشيخ الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان

وائل لطفي
وائل لطفي

قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إن الشيخ الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان وكان خطابه يساهم في شعور  الناس بأن الحياة المضبوطة هي تطبيق الشريعة.

وأضاف الكاتب وائل لطفي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الشيخ الشعراوي كان متأثرا بالمؤسسة الدينية في السعودية، وكان عدوا لعمل المرأة والعمل في السياحة وغيرها من الآراء، وكان تفكيره رجعيا بلا شك، ويبحث عن المتسق مع القديم ولا يقوم بالاجتهاد في شيء.

وأشار إلى أن الشيخ كان أحد عوامل رجوع المجتمع المصري إلى الوراء، لافتاً إلى أن شركات توظيف الأموال كانت أحد أسباب خراب بيوت الطبقة الوسطى في مصر.

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