وائل لطفي: الشيخ عبد الحليم محمود لعب دورا في نشر أفكار الإخوان

قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إن العودة إلى التدين بعد الهزائم أمر معتاد لدى المصريين.

وأضاف الكاتب وائل لطفي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن السادات لم يكن متشددا لكن ميله للإسلاميين كان بسبب صراعه مع اليساريين.

وأكد أن السادات لم يكن وحده المسؤول عن ظهور التيارات الإسلامية في السبعينيات، لافتاً إلى أن الشيخ عبد الحليم محمود بدأ التنسيق مع السعودية وهو شيخ الأزهر الوحيد الذي قابل الرئيس الأمريكي، خاصة أنه كان يحارب الشيوعية، ولعب دورا في نشر أفكار الإخوان.

وأوضح أن الهجرة لدول الخليج جعلت هناك نمط جديد للتدين، بالإضافة إلى فقدان الإيمان بانهزام الدولة الناصرية.

وأشار الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية، إلى أن الغزالي اختلف مع الإخوان لكن خطابه لم ينفصل عن أفكارهم، لافتا إلى أن الكاسيت لعب دورا في شهرة الشيخ عبد الحليم كشك.