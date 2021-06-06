ميرنا طحان تجهز لـ"مفاجأة" غنائية جديدة بتوقيع مؤلفين وملحنين مصريين (صور)

تجهز حاليًا المطربة اللبنانية ميرنا طحان، لمفاجأة غنائية جديدة، بتوقيع بعض المؤلفين والملحنين المصريين، حيث تمكث حاليًا فى القاهرة للعمل على التجهيز للألبوم الجديد، والمتوقع تحقيقه نجاحًا مختلفًا عن نجاحاتها السابقة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية، وهناك مفاوضات للتعاون مع الملحن عزيز الشافعى فى ألبومها الجديد.

ميرنا طحان

وتحقق النجمة ميرنا طحان دائمًا نجاحات غنائية وموسيقية بأسلوبها المختلف، وطريقة أدائها على المسرح التى تبهر معجبيها ومتابعيها حول الوطن العربى، وتحظى حفلاتها باهتمام جماهيرى كبير، حيث ترفع لافتة "كامل العدد"، وأحيت مؤخرا عددًا من الحفلات المختلفة فى أكثر من دولة خليجية، كما شاركت بحفل فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وتستعد فى الوقت الحالى لإحياء بعض الحفلات الغنائية.

ميرنا طحان

وميرنا طحان موهبة غنائية، وصاحبة صوت مميز، وحضور طاغ على المسرح، وتمتاز بأسلوبها الخاص والمختلف عن بقية بنات جيلها، وتعد من الأصوات النسائية المميزة والمعروفة فى لبنان، ولها أغنيات حققت نجاحًا جماهيريًا ورقميًا كاسحًا، مثل أغانيها الشهيرة "كيف براضيك"، و"طفونى"، و"نهاية حبك" و"اون اون"، و"ندمان قلبى".

ميرنا طحان



وتحتل ميرنا طحان مكانة مميزة فى لبنان والوطن العربى، واختارت أن تكون محطة انطلاقها من القاهرة، لتحقق نجاحًا أكبر خلال الفترة المقبلة، كما اعتادت على تقديم المفاجآت دائما فى أعمالها الغنائية، ومن المقرر أن يلقى ألبومها المقبل نجاحًا كاسحًا.

ميرنا طحان

ميرنا طحان