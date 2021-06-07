رواد «السوشيال ميديا» عن دلال عبد العزيز:«ابعدوا التليفون عنها عشان متعرفش وفاة سمير»

تحدثت دنيا سمير غانم عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مقدمة الشكر للجمهور على دعمها هي وأختها عقب وفاة والدها الراحل الفنان سمير غانم ودعائهم المستمر لوالدتها.

وقالت الفنانة "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا و مخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة و ماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده".

ووجهت دنيا سمير غانم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الشكر لجمهورها قائلة: "شكرا جدا ربنا يخليكم لينا و يرحم بابي و يصبرنا على فراقه و يشفي مامي يا رب".

- الجمهود يدعم دنيا ويدعو لدلال بالشفاء

الجمهور تفاعل مع منشور دنيا سمير غانم الخاص بوالدتها منذ قليل، حيث قالت نهى احمد: “ربنا يشفي لك مامتك دلال عبد العزيز ويهون عليها المرض وصدمة وفاة خبيب عمرها لما تعرف”، فيما قال أمجد سالم، “دعائنا متواصل لوالدتك وربنا يعديها على خير ويهون الأيام دي وترجع بيتها من غير أي مرض”.

- "شيلوا التليفون عشان ما تعرفش وفاة سمير"

فيما قالت رشا فؤاد، “ربنا يشفيها ويعافيها شيلو التلفون لانها ممكن تعرف منه وربنا معاكو ويعينكو يارب ويصبركم”، وقال أسامة منسي، "ربنا يرحمك يا سمير

طول عمرك فنان بس لا مفتي ولا سياسي ولا عمرك طبلت لحد علشان مصلحة ،،مهمتك هي رسم الضحكة على وشوش الناس.. الله يرحم والدك ويغفرله ويصبرك على فراقه ويشفي والدتك يارب ".

كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد نقلت للمستشفى بصحبة زوجها الفنان سمير غانم، في ٣٠ أبريل، بعدما أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر"، مضيفا "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".