اليوم.. هشام طلعت يتحدث عن مشروع «نور» مع عمرو أديب

يعرض الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر ، تقريرًا مصورًا من داخل مدينتي مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

ويتناول التقرير جولة لعمرو أديب داخل مدينتي بصحبة هشام طلعت مصطفى ، تمت خلالها زيارة أبرز الأماكن في مدينتي مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع، والحديث عن مشروع "نور" لطلعت مصطفى أمام العاصمة الإدارية .

يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، قاما صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع "نور" ، أحدث مشروعات طلعت مصطفى العقارية أمام العاصمة الإدارية الجديدة.