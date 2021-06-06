الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اليوم.. هشام طلعت يتحدث عن مشروع «نور» مع عمرو أديب

هشام طلعت
هشام طلعت

يعرض الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر ، تقريرًا مصورًا من داخل مدينتي مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

ويتناول التقرير جولة لعمرو أديب داخل مدينتي بصحبة هشام طلعت مصطفى ، تمت خلالها زيارة أبرز الأماكن في مدينتي مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع، والحديث عن مشروع "نور" لطلعت مصطفى أمام العاصمة الإدارية .  

يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، قاما صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع "نور" ، أحدث مشروعات طلعت مصطفى العقارية أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

 

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