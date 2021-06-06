الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح تحقيق في نشوب حريق هائل ببولاق الدكرور

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، في إخماد حريق شب بمنطقة زراعية في الشوربجي ببولاق الدكرور، وتتولى النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة الشوربجي ببولاق الدكرور، مفاده اندلاع النيران فى أشجار ومنطقة زراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ كما تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للمباني المجاورة.

في سياق منفصل، أجرت نيابة شرق القاهرة الكلية معاينة لعنبر المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بالمرج عقب وفاة 6 أطفال وإصابة آخرين بسبب حريق، وتبين أن المعاينة تشير لعلاقة التوصيلات الكهربائية بالحريق، كما أن اتجاه سريان الحريق بدأ وتركزت آثاره بمنطقتين منفصلتين، وتعرضت الأبواب لترسبات، وأضافت المعاينة أن النيران خلفت دمارًا كاملًا بالعنبر، وأن النيران أتت علي محتويات العنبر لكن تمت السيطرة عليها.

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