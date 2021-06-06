ترك الإسلام وحاول الانتحار.. قصة موقفين أثار بهما شادي سرور الجدل

عاد اسم اليوتيوبر الشهير شادي سرور ليثير الجدل مرة أخرى اليوم، حيث قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم شادي سرور، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

"تركه للإسلام"

أثار شادى سرور الجدل عام 2019، بعدما نشر فيديو عبر "فيس بوك" حيث اعلن تركه للإسلام قائلًا: «سيبت الإسلام الكاذب اللي بعيد عن الدين النقي بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله، بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم، وأصبحت وحيدًا».

على الفور انقسم رواد مواقع التواصل الإجتماعى بين مؤيد ومعارض، فمنهم ما رائ أن يتم تأهيل شادى سرور نفسيًا، ومنهم ما هاجموه بسبب الفيديو الذى أنتشر بشكل كبير.



"تفكيره في الانتحار"

أثار شادي سرور الجدل فى 2018 عندما أعلن أنه نوى الاعتزال ثم الانتحار، بعدها أعلن الإلحاد ثم تراجع أيضا، قال البعض إنه كان يبحث عن الشهرة، غيَّر «سرور» بعدها صورة صفحته الشخصية إلى «صاحب الصفحة مات» وكتب على صفحته قائلا «الواحد شايل هموم الدنيا والآخرة، خلاص تعبت فعلا، ماليش نفس أعيش، ومش عايز أكلم حد».

جدير بالذكر أن النيابة وجهت إلى المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.