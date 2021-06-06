بعد قرار المحكمة بتجديد حبسه.. 10 معلومات عن اليوتيوبر شادي سرور

عاد اسم اليوتيوبر الشهير شادي سرور ليثير الجدل مرة أخرى اليوم، حيث قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم شادي سرور، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن شادي سرور.

1- شادي سرور هو من مواليد القاهرة في 21 أبريل 1995.

2- دخل شادي مجال صناعة الأفلام من خلال الإنترنت عام 2012.

3- من خلال Youtube، حقق شادي شعبية خاصة بين المراهقين، باستخدام فيديوهات قصيرة ساخرة، حيث استطاع من خلالها تحقيق أرباح كثيرة وتحقيق شهرة.

4- يصل عدد متابعي شادي لـ4 ملايين و417 ألف مشترك، وهو رقم تخطى متابعي العديد من الفنانين الآخرين، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي يتخطى 10 ملايين متابع.

5- زعم شادي سرور أن حلقاته، على يوتيوب، تحرص على تناول المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب في مصر، مثل "التعليم - الحب".

6- خاض شادي تجربة عمل محاكاة لأشهر الأفلام المصرية، منها فيلم "إبراهيم الأبيض"، وفي عام 2016 كتب الفيلم الطويل "تيتانيك: النسخة العربية"، وشارك في بطولته مع الفنانة بشرى.

7- اعتزل شادي الفن وتوقف عن تقديم فيديوهات، بسبب غضب الجمهور ونعته بألفاظ بذيئة.

8- أعلن شادي سرور تركه الإسلام في فيديو عبر صفحته أثار جدلا كبيرا.

9- حاول الانتحار عدة مرات ولاقى اتهامات كثيرة باللجوء إلى ذلك لتحقيق شهرة.

10- وجهت له النيابة تهم بالتحريض على التجمهر وإثارة الرأي العام



جدير بالذكر أن النيابة وجهت إلى المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.