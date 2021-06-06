هشام طلعت مصطفى: موقع مدينة "نور" أمام العاصمة الإدارية يستهدف تلبية متطلبات النمو العمرانى فى شرق القاهرة (فيديو)

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن موقع مدينة "نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة 5 آلاف فدان ويستهدف تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني في محور منطقة شرق القاهرة .. التى يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، وهو ما يجعل من شرق القاهرة المحور الأول للتنمية فى مصر، حيث يضم ما يقرب من 250 ألف فدان من المشروعات والعاصمة الإدارية، حيث مقار المؤسسات الرسمية للدولة والحكومية والبرلمان والبنوك والشركات العملاقة، هذا إلى جانب أن محور شرق القاهرة يرتبط بمحور تنمية قناة السويس وكل المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والشروق وبدر.. وغيرها، وهو الأمر الذي يبرهن على المستقبل الواعد لهذه المنطقة التي تمثل قطب التنمية العمرانية فى مصر حالياً ومستقبلاً.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عقب وضع حجر الأساس لمدينة "نور"، أن مدينة "نور" ستتبنى تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

كما تتوافر بها الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان كاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بكل المناطق.

وأشار إلى أنه وفق هذه الرؤية العلمية، فقد تم التخطيط لمدينة "نور" بفلسفة تواكب آفاق المستقبل وبفكر عام 2021 لخلق مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تتضمن كل معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن الحادي والعشرين.

وأضاف أنه قام بتخطيط "نور" 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهى (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman).