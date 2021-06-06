الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خدمات حديثة فى النقل.. 7 توجيهات من الرئيس السيسى للحكومة اليوم

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال جولته اليوم

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية.

توجيهات عديدة وجه بها الرئيس خلال استعراض كامل الوزير خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكى ATS على المحاور والطرق السريعة، والتى تشمل مرحلتها الأولى إجمالى عدد 7 طرق بطول 1187 كم.

تنفيذ ١٤ طريقًا جديدًا
وجه الرئيس بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية التى تتضمن 14 طريقًا بطول 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

خدمات حديثة في النقل"
وجه السيسي بتقديم الخدمات الحديثة في قطاع النقل وتزويدهم بكل البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.

"تطوير المحاور"
كما وجه الرئيس باستغلال تطوير تلك المحاور لرفع كفاءة المناطق المحيطة وزيادة الخدمات بها فى إطار تنموى متكامل.

تطوير الطريق الدائري
كما وجه الرئيس بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائرى فى ديسمبر من العام الجارى، فضلًا عن إنشاء ورش بديلة لتلك الموجودة أسفل الطريق الدائرى فى تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية.

ميناء المكس
وجه الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة، لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
 

"الارتقاء بالعنصر البشري"
وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشرى فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجى كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال بالخارج، وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

"إقامة محطة بشتيل"
وجه الرئيس بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من رواد قطارات الصعيد.

طريق السيسي مصر محافظة دراسة

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