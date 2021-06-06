«التدخل السريع» بتضامن الغربية ينقذ مواطنا مصابا بكورونا في الشارع

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، اليوم، من إنقاذ مواطنا بالشارع وإدخاله مستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وتبين إصابته بكورونا، وسيتم نقله بعد علاجه لدار المسنين بطنطا لرعايته، تنفيذا لتعليمات أماني النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

كان الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مأوي الرئاسية بالغربية، أثناء المرور بشارع البحر أمام سنترال طنطا العمومي، وجود مواطن في حالة إعياء شديدة وهذا الشخص قد تردد صورته على مواقع التواصل، وتم محاولة الوصول إلى أهليته بكفرة الخادم دون جدوي.

واتصل رئيس فريق التدخل بإدارة الأزمات بالمحافظة، لتوفير سيارة إسعاف لنقل المواطن وتم نقل المواطن للمستشفى، وعمل كافة الإشاعات والتحاليل للحالة، وعمل الإسعافات، واتضح بنتيجة التحاليل وجود كورونا إيجابية ويوجد بجسده بعض القرح.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية إلى أنه سيتم نقله بدار المسنين والعجزة بطنطا، بعد عمل اللازم وتحسن حالته وهو يدعى «ع.ا.ع» من مواليد 1956، وأنه بسؤال المواطن عن بطاقته لفت أنها مع ابنته لصرف المعاش.