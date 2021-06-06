جامعة مصر تحتفل بانتهاء مشروع «الثلاجة الذكية» الأولى من نوعها فى العالم.. الثلاثاء المقبل

ابتكار جديد يضاف لإنجازات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المجالات العلمية المختلفة خاصة فى الاستخدامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذى يضعها في مقدمة الجامعات المرموقة، حيث انتهت الجامعة من ابتكار "الثلاجة الذكية" التي تعد الأولى من نوعها في العالم، والتى تم تنفيذها بأياد مصرية وعقول شباب الباحثين المتميزين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتحقيق الجامعة بذلك نجاحاً جديداً فى مجال الابتكارات تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء وعضو مجلس إدارة مركز تقنية الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يقام حفل إعلان الانتهاء من المشروع وافتتاح تصنيع النظام المنتج must fresh يوم الثلاثاء المقبل، حيث شارك في هذا المشروع مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بالجامعة في مسابقة بنك الابتكار المصري والحصول على المركز الأول بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، وشارك في هذا الإنجاز كل من الأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأ.د. عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية، ود. هيام حلمي، المشرف على الإدارة العامة للتسويق التكنولوجي، ود. منة الله حسين مدير بنك الابتكار، ود.أمل عاشور رئيس قطاع متابعة المشروعات.

وشارك فى هذا الإنجاز العلمي غير المسبوق فريق عمل متميز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الأستاذ الدكتور رانيا الجوهرى عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويضم محمد عبد المجيد، مدير المشروعات، ومن فريق الابتكارات التكنولوجية، مصطفى محمود عبد العال، ومن مهندسي النظم المدمجة: عمرو البيدق ومحمد عبدالمجيد ومحمد خالد وأحمد فوزي ومحمد صبري.. ومن مهندسي البرمجيات فهم: وليد ماجد وطه محمود ومصطفى كمال وعمر أحمد.. ومن مهندسي الذكاء الاصطناعي: أحمد هشام وحسام حجاج وغادة جمال ومصطفي زغلول وشروق رضا وآية خالد، بينما يضم الفريق الإداري للمشروع: أحمد شرف، المدير الإدارى وأمينة أبو زينة، كما أن "لوجو" الثلاجة الذكية تم تسجيله بالعلامة التجارية في مكتب حقوق الملكية الفكرية.

وحول هذا الإنجاز الكبير قالت أ.د رانيا الجوهرى عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ابتكار "الثلاجة الذكية" جاء بالتعاون مع مجموعة شركات العربي للصناعة، ومن المقرر أن يتم عرض النموذج الخاص بالمشروع داخل معارض توشيبا العربي، وذلك تمهيداً لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيداً لإنشاء خطوط الانتاج وذلك حسب متطلبات الأسواق.

الجدير بالذكر أن "الثلاجة الذكية" تم تصنيعها بأيد وإمكانيات وعقول مهندسي مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنافس كل الماكينات العالمية المماثلة لها الموجودة في مختلف أنحاء العالم، وفى مقدمتها اليابان صاحبة الريادة فى هذا المجال، كما أن هذه الثلاجة الذكية تعد نموذجا متكاملاً للذكاء الاصطناعى ومنتجات الجيل الرابع بتقديم نظام توصية وتنبؤ لمتخذ القرار، بداية من المزارع ومسئولي الإنتاج ومتخذي القرار على مستوى الدولة نهاية بالمستخدم العادي، حيث يتم التعرف على عاداته وترشيد استهلاكه والترويج والإعلان عن السلع وتحقيق أرباح، بالإضافة لتفاصيل أخرى كثيرة، من بينها التعرف على رأي المستخدم لتحديد مدى رضاه عن هذه "الماكينة الذكية" والاحتفاظ بالبيانات لتقديم توصية لصديق والحصول على عروض وأنظمة غذائية صحية لكل مستخدم على حده.

مشروع �الثلاجة الذكية�