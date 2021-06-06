وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي لبحث علاقات التعاون

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الحرس الوطنى القبرصى بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

من جانبه أشاد قائد الحرس الوطنى القبرصى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكدًا تطلع القوات المسلحة القبرصية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري بين مصر وقبرص.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة وسفير دولة قبرص والملحق العسكري القبرصي بالقاهرة.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي