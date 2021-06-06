الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث جار عن زوجته.. تفاصيل غرق طبيب نساء ونجله في ترعة بالدقهلية (صور)

الحادث
الحادث

حصلت "الدستور" على صور حادث  انقلاب سيارة يستقلها طبيب نساء، وزوجته وابنه وسقطت  داخل ترعة البر بناحية ترعة السلام في محافظة الدقهلية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع أهالي مدينة المطرية بالدقهلية من انتشال السيارة، اليوم، وجثة الطبيب ونجله وتواصل جهودها بحثا عن زوجته.

وكان الحادث قد وقع أثناء وجود الطبيب وزوجته ونجله داخلها أثناء قدومهم من ناحية تفتيش السرو بمحافظة دمياط.

- تفاصيل الواقعة

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي المطرية على جثة الدكتور محمد السحراوي، استشاري أمراض النسا والتوليد بمستشفى المطرية المركزي، ونجله و لم يتم العثور علي الزوجة ولا السيارة.

وأكدت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتمكن الأهالي من تحديد مكان السيارة، وشاركوا قوات الشرطة في استخراجها من داخل مياه ترعة البر الثاني في المطرية.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن الزوجة في المياه، بعد أن أكد أبناء الطبيب أنها كانت داخل السيار أثناء عودتهم من دمياط وأنهم كانوا على تواصل معهم إلى أن انقطع الاتصال في الساعة 9 من مساء أمس، وبدأوا في البحث عنهم حتى جرى العثور على سيارتهم داخل الترعة.

- مهام شرطة المسطحات والبيئة 

تتولى شرطة البيئة والمسطحات المائية العديد من المسئوليات والاختصاصات لحفظ الأمن، من أبرزها:

- تأمين خطوط الملاحة والري بهدف مكافحة تلوث البيئة بنهر النيل، والمناطق البحرية أو البرية التى يوكل للإدارة العامة مهمة تأمينها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- منع وضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الرى والصرف والملاحة.

- ضبط مخالفات العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها بالمجارى المائية واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها.

- رصد وضبط كافة مظاهر تلوث البيئة الأرضية (إلقاء مخلفات صلبة، خطرة، ومواد ضارة، ونفايات. إلخ)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- رصد وضبط كافة مظاهر التلوث السمعي الناجم عن الضوضاء الصادرة من مكبرات الصوت وأجهزة التسجيل خاصة بالمنشآت والعائمات السياحية، وكذا العائمات بنهر النيل على اختلاف أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

- رصد وضبط كافة مظاهر التلوث الهوائي .. ومواجهة الظواهر البيئية الضارة (مثل ظاهرة السحابة السوداء بالعاصمة) والحد من آثارها السلبية، من خلال تكثيف الحملات للقضاء على أسبابها (خاصة عوادم السيارات، وأدخنة المصانع، والمسابك، الفواخير، وقمائن ومصانع الطوب، والأنشطة التجارية ")، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة (وزارة البيئة – المحليات –– شرطة الحماية المدنية).

- إجراء التفتيش البيئي الدوري والمفاجئ على المنشآت الصناعية والمحاجر للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، ومطابقة الانبعاثات الغازية للحدود القياسية المسموح بها

- تنظيم المزارع السمكية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، بالتعاون مع الأقسام والفروع الجغرافية التابعة للإدارة وبالتنسيق مع مديريات الأمن الواقع في اختصاصها المسطحات المائية.

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محافظة دمياط ترعة السلام انقلاب سيارة مدير المباحث أمن الدقهلية عدم وجود شبهة جنائية حادث انقلاب سيارة

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